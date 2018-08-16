بالفيديو| "على واحدة ونص".. رقص بـ"الهوت شورت" في الشارع

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بالفيديو| ألا كوشنير في وصلة رقص جديدة على "الرمل" تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعية "فيديو" لفتاة ترتدي "هوت شورت"، و"توب ستوماك"، وترقص رقصا شرقيا في الشارع، وأوضح مصور الفيديو أنه في "مصر"، وكانت صديقاتها في سيارة بجانبها. ​

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