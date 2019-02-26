لبنان | بالتفاصيل: عاصفة قوية من الدرجة الثانية إلى لبنان مع انخفاض حاد بالحرارة والثلوج ستلامس 600 متر استعدوا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:49 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

‎يتمركز منخفض جوي قطبي المنشأ عالي الفعالية فوق شرق المتوسط يؤثر على لبنان من يوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الجمعة صباحاً سيسبب في طقس شديد البرودة و إنخفاض حاد على درجات الحرارة و بأمطار طوفانية و رياح شديدة البرودة تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ١٠٠ كلم في الساعة وثلوج تصل إلى ٦٠٠ متر عند ذروة المنخفض.

‎تفاصيل وتوقعات درجات الحرارة والطقس هذا الأسبوع:

الثلاثاء 26-2: طقس مشمس نهاراً مع رياح قوية مع تقدم ساعات المساء تتحول الرياح إلى جنوبية غربية تصل سرعتها الى ١٠٠ كلم في الساعة و يتحول طقس إلى غير مستقر وعاصف مع انخفاض على درجات الحرارة وصول العاصفة تهطول امطار غزيرة تشتد وتصبح غزيرة جداً وطوفانية خاصةً ليلاً على مختلف المناطق اللبنانية ومع احتمال تشكل سيول جارفة يرافقها عواصف رعدية عنيفة وتساقط لحبات البرد وارتفاع موج البحر إلى ٥ امتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر .

الأربعاء 27-2: طقس غير مستقر عاصف وبارد مع انخفاض كبير على درجات الحرارة تهطول امطار غزيرة جداً ومع احتمال تشكل سيول يرافقها عواصف رعدية عنيفة وتساقط لحبات البرد خاصةً على السواحل والجبال المتوسطة مع رياح قوية تصل سرعتها إلى ٩٠ كلم في الساعة وارتفاع موج البحر إلى ٥ امتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر خلال النهار ويمتد تساقطها إلى ١٢٠٠ متر ليلاً.

الخميس 28-2: دخول جبهة قطبية عنيفة تسبب في طقس غير مستقر عاصف وبارد كثيراً مع انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة تهطل امطار غزيرة طوفانية على كافة المناطق اللبنانية أغلب الأحيان ومع احتمال تشكل سيول جارفة يرافقها عواصف رعدية وتساقط عنيف لحبات البرد خاصة على الجبال المتوسطة والسواحل ورياح قوية شديدة البرودة تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٩٠ كلم في الساعة وارتفاع موج البحر إلى ٦ أمتار.

يشتد المنخفض كثيراً مع دخول جبهة قطبية باردة فتتساقط الثلوج قبل الظهر على ارتفاع ١٠٠٠ متر يمتد تساقطها مع تقدم ساعات العصر والليل إلى ٦٠٠ متر شمالاً و ٩٠٠ متر جنوباً واحتمل ان نشهد تراكم خفيف للثلوج على ٧٠٠ متر شمالاً.

الجمعة 1-3: طقس متقلب مع استقرار على درجات الحرارة ومع استمرار هطول امطار منفرقة خلال الفترة الصباحية فقط و تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ٧٠٠ متر لفترات خاصةً شمالاً و تتحول الرياح شمالية مع اجواء شديدة البرودة ليلاً.

السبت 2-3: يتحول الطقس إلى غير مستقر مع وصول منخفض جوي جديد نتكلام عنه في النشرات القادمة.

-ونحذر من السيول الجارفة التي ستسبب بانجراف التربة بسبب الامطار الغزيرة خلال العاصفة.

-تساقط لحبات البرد بشكل غزير على مختلف الارضي اللبنانية.

-تحذير من الرياح القوية صيادي الاسماك واصحاب البيوت البلاستيكية التي ستصل في بعض هباتها إلى ١٠٠ كلم في الساعة.

-ارتفاع موج البحر إلى ٦ أمتار يوم الخميس .

-تراكمات الثلوج الجيدة من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

-الثلوج ستلامس ٦٠٠ متر في المناطق الشمالية عند ذروة المنخفض.

-احتمال ان نشهد تراكم خفيف للثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر شمالاً.

-الامطار التي سوف تهطول خلال العاصفة سوف تتعدى ٢٠٠ ملم في بعض المناطق.

-أكثر من متر ونصف من الثلوج على فوق المرتفعات التي تزيد عن ٢٠٠٠ متر خلال العاصفة.

-ودائما نقول لكم ان ارض الواقع سيد المواقف في التغيير السلبي او الإجابي.

-شهر شباط سيضرب أرقام قياسية بالنسبة للامطار والثلوج عند انتهائه لم تأتي منذ أعوام كثيرة هذا هو الشيئ الذي تكلام عنه المحلل جيمي مراد ومع عودة الشتاء بقوة بعد ١٣ شباط.

‎هذه النشرة من صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر فيسبوك و أدمن الصفحة “جيمي مراد” و تحرير راديو صوت بيروت انترناشونال.

‎سنعمل بشكل دوري لنشر أي جديد عن حالة الطقس المقبلة على لبنان.