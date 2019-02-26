لبنان | جنبلاط: ظريف ضحية المتشددين في ايران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 فبراير 2019 10:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على استقالة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية محمد جواد ظريف أمس الاثنين، وكتب عبر “تويتر”، ” ستفقد الدبلوماسية الايرانية ابرز رموزها الا وهو محمد جواد ظريف الذي كان مهندس الاتفاق النووي بين ايران والغرب.

وأضاف جنبلاط: “انه ضحية المتشددين في الجمهورية الاسلامية الذين عارضوا التسوية اساسا ويتحكمون بالقرار وبين الصقور في امريكا واسرائيل الذين يرفضون مبدأ التسوية. هذه ملاحظات مراقب”.

المصدر تويتر