لبنان | باسيل: لا أثر على لبنان من تصنيف حزب الله إرهابياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 فبراير 2019 10:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، أن قرار بريطانيا تصنيف حزب الله بالإرهابي لن يكون له أثر سلبي على لبنان أو على العلاقات اللبنانية البريطانية.

وكان وزير الخارجية البريطاني أعلن أن حظر حزب الله رسالة واضحة بأن أفعاله المزعزعة للاستقرار في المنطقة غير مقبولة، مشدداً على أنه من الواضح عدم وجود فرق بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب.

تلك التصريحات جاءت بعد ساعات من إدراج لندن الحزب بكافة أذرعه “منظمة إرهابية”.

وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق الاثنين، أنها ستحظر حزب الله اللبناني وتضيفه بالكامل، بما في ذلك حزبه السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد: “جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي”.

وأضاف جاويد: “لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها”.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.

المصدر: – قناة العربية