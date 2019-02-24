لبنان | علوش: خرق فاضح للنأي بالنفس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
شدد عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل”، النائب السابق مصطفى علوش على أن “سلطة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء هي معنوية، وليست سلطة حاكم”، مشيرا الى أنه “عندما يحضر رئيس الجمهورية، يرأس مجلس الوزراء، لكنه لا يستطيع أن يوقف الجلسة وهي لا تزال تدرس جدول الأعمال لأي سبب كان”.
ورأى علوش، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، “يخالف التفاهم القائم بين جميع مكونات الحكومة حول التقيّد بمضمون البيان الوزاري، وشكّل خرقاً فاضحاً لمبدأ النأي بالنفس، بعد زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشق، وكلام وزير الدفاع إلياس أبو صعب من جنيف”.
المصدر الشرق الاوسط
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