لبنان | نص الدستور واضح!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 فبراير 2019 08:43 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكّدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري إن نص الدستور واضح لجهة إناطة السلطة الإجرائية في مجلس الوزراء مجتمعاً، وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في المجالات كافة. المصدر الجمهورية

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