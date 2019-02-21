لبنان | علوش: نرفض التعامل مع نظام الأسد

أعلن النائب السابق مصطفى علوش انه يرفض “التعامل مع نظام الاسد”، مشيراً الى ان “الحكومة مؤلفة من مكونات لكلّ رأيها في إطار العلاقة مع سوريا، ولا يحق لأحد التفرّد بالقرارات”،

واعتبر علوش، في حديث الى “صوت لبنان – الأشرفية، ان الفريق الذي يذهب الى سوريا يخطئ، “قبل ان يكون هناك تطبيع بين الدول العربية وسوريا، الرئيس سعد الحريري لن يزور سوريا، وحتى ان حصل التطبيع لن يذهب الى سوريا بسبب المسائل العالقة بين البلدين”.

وعن الطعون الانتخابية وما يتصل بالطعن المقدم بنيابة ديما الجمالي، قال ان “الديمقراطية تتفوق على تيار “المستقبل”، اي نحن مع الديمقراطية إن أثبتت أن الطرف الآخر هو الذي ربح في الانتخابات”.

المصدر صوت لبنان