لبنان | شدياق: لا قرارات خارج مجلس الوزراء

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن “وزراء القوات اللبنانية مصرون، عندما يحين اوان الكلام، على إثارة مواقف وزير الدفاع الياس بو صعب وزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا، “لأننا نعتبر ان هاتين الخطوتين تعبران عن تفرد، لأن ما قاما به لم يتخذ في شأنه أي قرار في مجلس الوزراء”.

ورداً على كلام بو صعب من السراي عندما سأل المنزعجين من دفاعه عن الأرض العربية عن انتماءاتهم، قالت شدياق، لـ”اللواء”، “ولاؤنا هو فقط للبنان، ولا نريد إثارة مشاكل مع أي طرف، لكننا لا نساوم على المبادئ، وإذا كانت هذه الحكومة حكومة وفاق وطني فلا يجب ان يطرح أي موضوع خارج قرار مجلس الوزراء، خصوصًا وان هناك حساسية تجاه بعض المواضيع، ومنها زيارة دمشق”.

المصدر اللواء