لبنان | هل تنفجر في المجلس النيابي اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 فبراير 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يعاود مجلس النواب بعد ظهر اليوم الجمعة جلساته لاستكمال النقاشات المسهبة للبيان الوزاري علما ان التصويت على الثقة سيحصل غدا السبت.

واشارت اوساط نيابية واسعة الاطلاع الى ان بعض الشخصيات المستقلة كان ينتظر ان يصدر حزب الله بيانا توضيحيا يتضمن اعتذارا ضمنيا او موقفا تخفيفيا على الاقل من تداعيات الموقف السلبي للغاية الذي صدر عن عضو كتلة الحزب نواف الموسوي اول من امس الاربعاء من خلال بلوغه حد التهديد العلني بعبارات خارجة عن كل الاصول واللياقات بتكسير الأرجل والرقاب.

ولكن اي توضيح لم يصدر بما يخشى معه ان يثير نواب اليوم مجددا هذا الامر من باب انتهاك الاصول والقواعد السياسية والبرلمانية ولو حذف الكلام النابي من المحضر.

فتداعيات الانزلاق الى التحديات المماثلة لن تكون في كل مرة قابلة للاحتواء خصوصا متى تبين ان ثمة اتجاهات متعمدة لاعتماد الاستفزاز على غرار ما فعل الموسوي .

المصدر النهار