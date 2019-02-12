كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:43 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تسلم الرئيس ميشال عون دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ يومي 24 و25 شباط الجاري. ونقلها اليه السفير المصري في بيروت نزيه النجاري. المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسلم عون دعوة لحضور القمة العربية الاوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.