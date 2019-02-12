لبنان | حزب الله يستعد للقتال؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 فبراير 2019 10:09 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بعد تعرضه للضغوطات جراء العقوبات الاميركية والدولية، تبيّن أن حزب الله أطلق مجدداً حملات تجهيز المقاومين في إشارة الى تراجع الامكانات المالية لديه او استعداده لجولة جديدة من القتال عبر الحدود أو وراءها. المصدر النهار

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