لبنان | لبنان متمسّك بسياسة النأي بالنفس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 فبراير 2019 08:48 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أبلغ لبنان عبر الدوائر الدبلوماسية المعنية سفارة بولونيا في بيروت رفضه الدعوة التي وجهتها وارسو اليه لحضور الإجتماع الوزاري الدولي الموسّع الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية في 13 و14 الحالي، وقد ضمّت قائمة المدعوّين 79 دولة (باستثناء إيران وتركيا) الى منظمتين دوليتين هما الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بالإضافة الى المنسقين الأمميين لسوريا واليمن. تقول أوساط دبلوماسية لبنانية متابعة إن الرفض اللبناني يجيء من منطلق ابتعاد لبنان من سياسة المحاور والتمسّك بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية. المصدر مصدر ديبلوماسي

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