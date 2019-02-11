لبنان | عون: لا تعليق!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 فبراير 2019 08:48 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

رفضت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون التعليق على ما سيكون عليه الموقف اللبناني من ‏عروض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ولفتت في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن المسؤولين اللبنانيين ينتظرون ما سيطرحه وزير ‏الخارجية الإيراني ليبنوا على الشيء مقتضاه‎.‎ يذكر أن ظريف وصل أمس الأحد إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر يومين. المصدر الشرق الاوسط

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