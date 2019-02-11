لبنان | لبنان ينتظر جواب إيران حول زكّا

أصدرت عائلة المواطن المسجون في إيران نزار زكا، بياناً وجهته إلى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لمناسبة زيارته لبيروت. وذكرت أن “عملية خطف اللبناني نزار زكا تمت في طهران في وضح النهار، كما هو ظاهر في الصورة المرفقة، بينما كان يلبي دعوة رسمية من الحكومة الإيرانية، وهو حالياً في حالة إضراب عن الطعام منذ سبعة أيام، شكراً إيران”.

وأشار مصدر لبناني بارز إلى أن المسؤولين اللبنانيين ينتظرون الجواب الإيراني على الطلبات اللبنانية الرسمية المتكررة لإطلاق زكا، لما لتجاوب طهران من تأثير مباشر على العلاقات اللبنانية – الإيرانية، التي تشهد حالياً تذبذباً واضحاً لأسباب عدة، من ضمنها قضية زكا المعتقل في إيران منذ أيلول العام 2015، رغم اعتراف الرئاسة الإيرانية بالخطأ الذي ارتكبته السلطات في حقه وعدم جواز استمرار اعتقاله.