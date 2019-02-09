لبنان | نائب كويتي يتبرع براتب شهري لعائلة زريق

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 فبراير 2019 01:06 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بعدما أقدم المواطن اللبناني جورج زريق على إحراق نفسه بسبب رفض المدرسة التي كانت ابنته طالبة فيها إعطاءه إفادة مدرسية لنقلها إلى مدرسة أخرى، وأثار الحادث صدمة في الأوساط اللبنانية والعربية، علق النائب في مجلس الامة الكويتي خلف دميثير العنازي لـ”الجديد” قائلاً: “ما حدث امس الجمعة صدمني واعلن تبرعي لعائلة الراحل زريق بمبلغ عشرة آلاف دولار وبراتب شهري”. المصدر الجديد

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