لبنان | الحريري: لإلغاء الـ50 ألف ليرة على رسم المياه

عرضت النائب ​بهية الحريري​ الشأن الحياتي في مدينة صيدا والجوار في اجتماع عقدته في ​مجدليون​ مع محافظ الجنوب ​منصور ضو​ ورئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، وإثر اللقاء اشارت الحريري الى ان “تطرقنا الى القضايا الأساسية في المدينة وخاصة ​الكهرباء​ و​المياه​ ” وكشفت ان “في هذا السياق تواصلت أمس الأربعاء مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ورئيس ​مؤسسة مياه الجنوب​ الدكتور وسيم ضاهر”.

واكدت “ضرورة إلغاء زيادة الخمسين ألف ليرة التي قررتها المؤسسة على رسم المياه السنوي لأنه وبعد الاطلاع على الأسباب التي استدعت فرض هذه الزيادة، تبين لنا أنها غير مبرّرَة ولا يمكن للمواطن أن يتحملها، لما يشكله ذلك من عبء اضافي عليه ونطالب المؤسسة بالعودة عن هذا القرار وتأمين بدائل لا ترهق كاهل المواطنين.”