لبنان | حسن نصرالله: نعم هناك أنفاق و “عملية الجليل” لن تتوقف ونتنياهو خدمنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يناير 2019 11:37 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكد الأمين العام لميليشيا “حزب الله” حسن نصرالله في لقاء مع قناة “الميادين” المؤيدة والمقربة من الحزب أنه “ليس للسكوت الذي حصل في الآونة الأخيرة أي صلة بالأوضاع الصحية المتعلقة بي، وأؤكد ان كل ما قيل عن هذا الأمر أقاويل لا أساس لها من الصحة فدماغي وقلبي وعقلي بخير ولا اعاني من أي مشكلة صحية على الاطلاق”.

نصرالله وخلال مقابلة عبر “الميادين”، قال، “من المضحك ان تسمع انني في الثلاجة منذ أيام وان قيادة حزب الله مجتمعة، وعندما يأتيك الخبر من أبواق حاقدة فلا تهتم لها. سبب سكوتي أني لست من محبي الكلام والخطابات الا ان هناك مناسبات طبيعية انا ملزم ان اطل بها وهناك أحداث ندرس ضرورة ان أتكلم انا أو أحد قياديي الحزب، وخلال هذا الشهر لم يكن هناك مناسبا تتطلب خطاباً لي”.

وأضاف، “كان يمكنني ان أتكلم بعد حدث “درع الشمال” لكننا قررنا الا نساعد الاسرائيليين في عمليتهم الإعلامية الضخمة وقررنا ان لا نعلق على العملية حتى انتهائها، واعلنوا عن انتهائها وهي لم تنتهي حتى الآن. انا اختار توقيت خطاباتي ولا أسمح للاسرائيليين ان يستدرجوني الى الاعلام”.

وشدد على أنني “لست ملزماً أن أتقبل أو أقول اني وحزب الله من حفرنا الانفاق على الحدود، بغض النظر عن حافرها، وهناك انفاق وتم اكتشافها. حُفرت الانفاق خلال حزب تموز او بعدها وبعد سنوات طويلة حتى اكتشفها الإسرائيلي. هناك انفاق قبل الـ1701 وهذا ما يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية وأحد الانفاق المكتشفة حديثاً يعود عمره الى 13 أو 14 عاماً”.

وتابع، “رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم لنا خدمة جميلة جداً، وكلامه عن عملية “الجليل” التي قلت اننا قد ننفذها يدل ان إسرائيل تأخذ هذه العملية على محمل الجد”.

وشدد على ان “حزب الله ليدخل الى الجليل لا يحتاج الى أنفاق، الجغرافيا عندنا مساعدة وهذا الأمر يعرفه جيداً القادة الإسرائيليين العسكريين. لا أحد يعلم كيف سندخل الى الجليل، تحت الأرض فوق الأرض، قد نطير على “الموتوسيكلات”.

وأستطرد، “من حقنا ان نتخذ كل الإجراءات الدفاعية، ونحن ننكفئ اذا اصبح البديل عنا بالدفاع عن البلد جاهزاً. أمام الحرب التي يهدد فيها الإسرائيلي يحق لنا ان نلجأ لكل عناصر القوة والقدرة لحماية بلدنا وجزء من خطتنا في الحرب المقبلة الدخول الى الجليل، الا ان معطيات الحرب تلعب دورها”.

وأوضح، “الإسرائيلي سيندم ان اعتدى علينا لأن ثمن الاعتداء سيكون أكبر مما يتوقع، والدعوة لنتنياهو وقادته الا يخطئوا التقدير. من ادبيات الغطرسة الأميركية والإسرائيلية ان يقولوا كل الخيارات على الطاولة ونحن اليوم بمحور المقاومة نقول كل خياراتنا على الطاولة”.

ولفت نصرالله أن “الدولة اللبنانية هي التي تحدد الأرض اللبنانية ونحن معنيون بهذه الأرض ومعنيون بتحريرها. وسنعتبر أي عملية إسرائيلية واسعة اعلان حرب”. وقال، “أعطي ملف الانفاق أكبر من حجمه بكثير، الحقيقة ان تسمية الموضوع بالعملية ساقط، هو فقط مجموعة تدابير، ودرع الشمال لا تنهي ولا تؤثر على عملية الجليل”.

وأضاف، “نحن دائماً جاهزون لنناقش الاستراتيجية الوطنية، وكل الجلسات التي قاربت هذا الموضوع لم تقاربه بشكل جدي، ونذهب الى جلسة الاستراتيجية الدفاعية حقيبتنا مملوءة”.

وعن الوضع في سوريا، قال نصرالله، “الوضع في أفضل حال على الاطلاق نسبة لبدء الاحداث عام 2011، الدولة السورية والقيادة السورية في موقع القوة. الجيش السوري بمساعدة حلفائه قادر حتماً على حسم النزاع بشرق الفرات”.