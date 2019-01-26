لبنان | مصادر بعبدا: التوازن بنوعية الحقائب لن يؤثر على التركيبة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يناير 2019 11:39 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
فيما كثر الحديث انه في حال لم تؤلف الحكومة الاسبوع المقبل يمكن الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال، أوضحت مصادر مقربة من قصر بعبدا أن “امكان اعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال غير مطروح ولا يحظى بإجماع كل الجهات المعنية”، مشيرةً الى “ضرورة عدم فقدان الأمل بتشكيل الحكومة، لا سيما ان المساعي متواصلة والاتصالات لا تزال مستمرة”.
ولفتت المصادر لصحيفة “الحياة” الى ان “فور الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة، سيتم التواصل مع “اللقاء التشاوري” من أجل حسم الاسم الذي سيمثل هذا اللقاء”. واشارت الى ان “بعدما كان رئيس الجمهورية قد سهل مسار تشكيل الحكومة بإعطاء اللقاء، وزيرا من حصته، فيجب لا بل من الضرورة وجود توازن بنوعية الحقائب، من دون أن يؤثر ذلك على التركيبة الحكومية ككل”.
المصدر الحياة
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