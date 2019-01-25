لبنان | دمشق لا تريد عودة النازحين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يناير 2019 11:41 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يؤكد وزير وديبلوماسي سابق أن دمشق لا ترغب في إعادة النازحين من لبنان وتركيا والأردن والاعداد العائدة مجرّد فولكلور لأنها قليلة جداً. المصدر النهار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.