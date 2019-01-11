لبنان | “تريسي” إلى لبنان بعد أن غادرته “نورما”.. درجات جليدية وثلوج مستمرة لأيام عدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يناير 2019 07:03 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

توقّعت مصلحة الأبحاث الزراعية وصول منخفض جوي مساء الأحد المقبل من اليونان أطلقت عليه اسم ” تريسي “ويستمر لخمسة أيام، وتكون فعاليته قوية. ويكون الطقس على الشكل الآتي:

السبت 12/ 1/ 2019: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 10 درجات بقاعاً و 18 درجة ساحلاً – يتشكل الجليد مساءً على ارتفاع 1100 متر والبقاع- يطلب الانتباه من الجليد.

الاحد 13/ 1/ 2019: طقس متقلب يتحول الى غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات برد ، تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول)، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ( الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،…) – تهب رياح قوية (ينبه اصحاب البيوت البلاستيكية من الرياح وصيادي الاسماك من البحر الهائج).

الاثنين 14/ 1/ 2019: طقس غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 6 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل السيول (الانتباه من السيول) – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..)

– تهب رياح قوية جداً خاصة في بيروت:

←الانتباه من الاشياء التي تتطاير، الآرمات، الاشجار،…

←المواطنين الانتباه من امواج البحر القوية.

←انتباه مزارعي اصحاب البيوت البلاستيكية.

←انتباه صيادي الاسماك من الامواج.

الثلاثاء 15/ 1/ 2019: طقس غير مستقر، عاصف، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول) – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وقد يمتد تساقط ثلوج ممزوجة بالماء ليلاً الى 1000 متر والبقاع (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..) – تهب رياح عاتية :

←الانتباه من الاشياء التي تتطاير، الآرمات، الاشجار،…

←المواطنين الانتباه من امواج البحر القوية.

←انتباه مزارعي اصحاب البيوت البلاستيكية.

←انتباه صيادي الاسماك من الامواج.

ملاحظة: رياح عاتية على الساحل عامة وبيروت خصوصاً ( قد تتجاوز 110 كلم/ ساعة).

الاربعاء 16/ 1/ 2019: طقس عاصف مع احتمال امتداد تساقط الثلوج الى ارتفاع 700 متر والبقاع وربما اقل – رياح قوية جداً.

الخميس 17/ 1/ 2019: طقس غير مستقر مع احتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع، تنحسر العاصفة ” تريسي” تدريجياً ليحل محلها الصقيع ليل الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.

الجمعة 18/ 1/ 2019: طقس شديد البرودة مع تشكل الصقيع على ارتفاع 600 متر وفي البقاع.

الارشادات الصادرة عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

السبت 12/ 1/ 2019:

←على المواطنين الانتباه من الجليد صباحاً على ارتفاع 1100 متر وفي البقاع.

←على المعنيين والبلديات رش الملح.

←على المعنيين التحضر للسيول ولفيضانات الانهر بمعظمها وخاصة الغدير، الليطاني، فوار انطلياس،….

الثلاثاء 15/ 1/ 2019:

تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر:

←على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.

←على المعنيين تحضير الجرافات.

←على القوى الامنية منع سير السيارات الغير مجهزة عند تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.

←الانتباه من السيول.

تنبه المصلحة من الرياح العاتية على الساحل اللبناني عامة وبيروت خصوصاً: الانتباه من الاشجار، الآرمات، الامواج،…

الاحد 13/ 1/ 2019: تساقط الثلوج عصراً ومساءً على ارتفاع 1400 متر:

←على المواطنين العائدين الى بيروت عبر طريق ضهر البيدر وترشيش، العودة قبل الظهر.

←على المعنيين تحضير الجرافات.

←على القوى الامنية منع مرور السيارات الغير مجهزة عند بدء تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.

←على المواطنين ، أصحاب البيوت البلاستيكية، وصيادي الاسماك الانتباه من الرياح القوية.

الاربعاء 16/ 1/ 2019:

← على البلديات والمعنيين التحضر لجرف الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع.

←الانتباه القوي من الامطار الغزيرة جداً والسيول وفيضان الانهر.

←الانتباه من الرياح القوية.

الاثنين 14/ 1/ 2019: تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر:

←على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.

←على المعنيين تحضير الجرافات.

←على القوى الامنية منع مرور السيارات الغير مجهزة عند تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.

←الانتباه من السيول.

الخميس 17/ 1/ 2019:

← على البلديات والمعنيين التحضر لجرف الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع.

←الانتباه من الرياح القوية.

←الانتباه والتحضر للجليد مساء الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.