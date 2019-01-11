لبنان | “تريسي” إلى لبنان بعد أن غادرته “نورما”.. درجات جليدية وثلوج مستمرة لأيام عدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يناير 2019 07:03 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
توقّعت مصلحة الأبحاث الزراعية وصول منخفض جوي مساء الأحد المقبل من اليونان أطلقت عليه اسم ” تريسي “ويستمر لخمسة أيام، وتكون فعاليته قوية. ويكون الطقس على الشكل الآتي:
السبت 12/ 1/ 2019: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 10 درجات بقاعاً و 18 درجة ساحلاً – يتشكل الجليد مساءً على ارتفاع 1100 متر والبقاع- يطلب الانتباه من الجليد.
الاحد 13/ 1/ 2019: طقس متقلب يتحول الى غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات برد ، تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول)، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ( الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،…) – تهب رياح قوية (ينبه اصحاب البيوت البلاستيكية من الرياح وصيادي الاسماك من البحر الهائج).
الاثنين 14/ 1/ 2019: طقس غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 6 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل السيول (الانتباه من السيول) – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..)
– تهب رياح قوية جداً خاصة في بيروت:
←الانتباه من الاشياء التي تتطاير، الآرمات، الاشجار،…
←المواطنين الانتباه من امواج البحر القوية.
←انتباه مزارعي اصحاب البيوت البلاستيكية.
←انتباه صيادي الاسماك من الامواج.
الثلاثاء 15/ 1/ 2019: طقس غير مستقر، عاصف، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول) – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وقد يمتد تساقط ثلوج ممزوجة بالماء ليلاً الى 1000 متر والبقاع (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..) – تهب رياح عاتية :
←الانتباه من الاشياء التي تتطاير، الآرمات، الاشجار،…
←المواطنين الانتباه من امواج البحر القوية.
←انتباه مزارعي اصحاب البيوت البلاستيكية.
←انتباه صيادي الاسماك من الامواج.
ملاحظة: رياح عاتية على الساحل عامة وبيروت خصوصاً ( قد تتجاوز 110 كلم/ ساعة).
الاربعاء 16/ 1/ 2019: طقس عاصف مع احتمال امتداد تساقط الثلوج الى ارتفاع 700 متر والبقاع وربما اقل – رياح قوية جداً.
الخميس 17/ 1/ 2019: طقس غير مستقر مع احتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع، تنحسر العاصفة ” تريسي” تدريجياً ليحل محلها الصقيع ليل الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.
الجمعة 18/ 1/ 2019: طقس شديد البرودة مع تشكل الصقيع على ارتفاع 600 متر وفي البقاع.
الارشادات الصادرة عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
السبت 12/ 1/ 2019:
←على المواطنين الانتباه من الجليد صباحاً على ارتفاع 1100 متر وفي البقاع.
←على المعنيين والبلديات رش الملح.
←على المعنيين التحضر للسيول ولفيضانات الانهر بمعظمها وخاصة الغدير، الليطاني، فوار انطلياس،….
الثلاثاء 15/ 1/ 2019:
تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر:
←على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.
←على المعنيين تحضير الجرافات.
←على القوى الامنية منع سير السيارات الغير مجهزة عند تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.
←الانتباه من السيول.
تنبه المصلحة من الرياح العاتية على الساحل اللبناني عامة وبيروت خصوصاً: الانتباه من الاشجار، الآرمات، الامواج،…
الاحد 13/ 1/ 2019: تساقط الثلوج عصراً ومساءً على ارتفاع 1400 متر:
←على المواطنين العائدين الى بيروت عبر طريق ضهر البيدر وترشيش، العودة قبل الظهر.
←على المعنيين تحضير الجرافات.
←على القوى الامنية منع مرور السيارات الغير مجهزة عند بدء تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.
←على المواطنين ، أصحاب البيوت البلاستيكية، وصيادي الاسماك الانتباه من الرياح القوية.
الاربعاء 16/ 1/ 2019:
← على البلديات والمعنيين التحضر لجرف الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع.
←الانتباه القوي من الامطار الغزيرة جداً والسيول وفيضان الانهر.
←الانتباه من الرياح القوية.
الاثنين 14/ 1/ 2019: تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر:
←على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.
←على المعنيين تحضير الجرافات.
←على القوى الامنية منع مرور السيارات الغير مجهزة عند تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.
←الانتباه من السيول.
الخميس 17/ 1/ 2019:
← على البلديات والمعنيين التحضر لجرف الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع.
←الانتباه من الرياح القوية.
←الانتباه والتحضر للجليد مساء الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “تريسي” إلى لبنان بعد أن غادرته “نورما”.. درجات جليدية وثلوج مستمرة لأيام عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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