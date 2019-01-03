لبنان | منخفض يسيطر على المنطقة وعاصفة ثلجية قوية تضرب لبنان والثلوج ستلامس 700 متر.. والقادم أشد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يناير 2019 05:05 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الساحة خلت للمنخفض الإيسلاندي، الذي حكم بقبضته بعض مناطق الشرق الأوسط واليونان وتركيا والبحر الأسود ورومانيا وبلغاريا، وسوف يستقطب من المرتفع القطبي، التيارات الجليدية لتحوّل خيراته المتمركزة فوق البحر المتوسط الى عواصف ثلجية، فتطال لبنان وسوريا وتكون متفاوتة في التراكمات من حيث ارتفاع المناطق عن سطح البحر ، ومن حيث برودة التيارات القطبية.

الخميس ٣ كانون الثاني : أمطار رعدية غزيرة مع رياح ناشطة أحيانا، وتساقط للثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م وأقل من ذلك بقليل في بعض المناطق ثم تخف حدة الأمطار خلال النهار وتصبح محلية مع ارتفاع في درجات الحرارة وفي تساقط الثلوج الى ١٥٠٠م – ١٦٠٠م.

الجمعة 4 كانون الثاني ولغاية السبت 5 كانون الثاني عصرا: استقرار نسبي مع رياح ناشطة يتحول غير مستقر مساء السبت مع أمطار رعدية تكون غزيرة وثلوج على ١٤٠٠م.

تبدأ العاصفة الثلجية الأولى مساء السبت وتبلغ ذروتها بين الأحد بعد الظهر والثلاثاء، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300/1400 وسرعان ما تتدنى بغزارة الى 800/900 متر، وقد تلامس 700 متر فجر الإثنين.

الى ذلك، يتسبب المنخفض الجوي عالي الفعالية المصحوب بأطراف رياح باردة جداً ومدعومة برطوبة عالية جداً من المتوسط، بعاصفة تبدأ الأحد 6 كانون الثاني، ترافقها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للبرد مع رياح قوية بسرعة ٩٠ كم/س.

أما تساقط الثلوج، فيبدأ من على ارتفاع ١٢٠٠م ثم ١٠٠٠م ليلامس الـ ٩٠٠م والبقاع، مع زخات أقل من ذلك بقليل في وقت الذروة خاصة بعد الظهر والمساء.

الاثنين 7 كانون الثاني: طقس عاصف وممطر بغزارة مع رياح قوية وتساقط للثلوج على ارتفاع 900 م وستلامس ارتفاع 700م، مع زخات أقل من ذلك باكراً ثم ترتفع تدريجياً الى ١٢٠٠م تدريجياً نهاراً.