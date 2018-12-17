لبنان | استنفار للجيش جنوباً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 ديسمبر 2018 01:05 مساءً - شهدت بلدة ميس الجبل استنفاراً للجيش اللبناني، بعد تركيب الجيش الاسرائيلي أسلاكاً شائكة. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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