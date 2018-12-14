لبنان | استشهاد جندي في اشتباكات الشراونة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 ديسمبر 2018 10:04 صباحاً - بعد اشتباكات بين الجيش وعشيرة آل جعفر ليل أمس الخميس، في كمين نفذته العشيرة ضد الجيش، مما اسفر عن سقوط 3 جرحى، استشهد الجندي رؤوف يزبك، من بلدة نحلة في بعلبك، متاثرا بجروحه التي اصيب بها اثر الاشتباكات واستهداف دورية عسكرية ليلا من قبل مسلحين من آل جعفر في حي الشراونة في بعلبك.

وعلى الاثر، أصدر آل يزبك وعموم أهالي بلدة نحلة بيانًا استنكروا فيه “الحادثة الاليمة التي حصلت”.

وجاء في البيان: “أولاً: نستنكر أشد الإستنكار الإعتداء السافر والهمجي على حامي الشرعية الجيش اللبناني من قبل بعض الوحوش البشرية الخالية من أي أخلاق ومبادئ ومن أبسط المشاعر الانسانية والوطنية.

ثانيًا: نطالب الجيش اللبناني وليّ دم الشهيد رؤوف يزبك ورفاقه القيام بدوره كاملا وبالضرب بيد من حديد لتوقيف هذه العصابة التى تتلطى تحت اسم شريف ما يسمى بالعشيرة، كذلك نطالبه ببسط الامن والامان لا بسط المرحلة الضبابية وعودة شريعة الغاب.

ثالثا: لغاية الآن نعتبر أن لهذا الشهيد حقا مقدسا لدى هذه الدولة ونحتسبه شهيدا ان قامت الدولة بدورها كاملا ليعود الأمن والطمأنينة الى هذه المنطقة العزيزة ولكن ان تخازلت عن هذا الدور فنحن أولياء الدم ونحن أصحاب الحق ولا نقبل بموت رخيص لزهرة من شبابنا.

رابعًا: نحن كعائلة يزبك وأهالي بلدة نحلة لن نستلم جثمان الشهيد حتى يتم توقيف الفاعلين وانزال القصاص العادل بهم بما يحفظ كرامة شهيد الوطن وجرحاه كذلك نطالب آل جعفر (وجهاء وشرفاء) بتسليم القتلة الى الجيش اللبناني”.

وفي وقت سابق، أصدر آل جعفر بياناً قالوا فيه: “نحن آل جعفر كرامتنا من كرامة وطننا واهلنا في بعلبك الهرمل وجيشنا خط احمر، ومن يطلق طلقة على الجيش اللبناني ليس منا، لان الجندي اللبناني مقدس، ومن يمسه يمس الكرامة الوطنية، واي طابور خامس لسنا مسوؤلون عنه، ونحن سقفنا حقوق الإنسان والقضاء العادل والرحمة لكل الشهداء”.

المصدر LBCI