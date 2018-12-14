لبنان | حزب الله: الحريري لا يعترف بهم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 ديسمبر 2018 10:04 صباحاً - أكدت مصادر حزب الله أن المواقف حول تشكيل الحكومة على حالها، وليس من اقتراحات جديدة في البلد. وأشارت الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال يرفض الاعتراف بـ”اللقاء التشاوري” ويرفض استقبال أعضاءه أو تمثيلهم، كما يرفض اعطاء وزير الخارجية جبران باسيل الوزراء الـ١١ الذين يعتبرهم باسيل وتكتله حقاً لهم. أما حزب الله فموقفه واضح بأنه يقبل بما يرضى به حلفاؤه النواب السنة الستة. المصدر النهار

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