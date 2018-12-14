لبنان | تمويل حزب الله توقف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 ديسمبر 2018 10:04 صباحاً - قال مدير مكتب الارهاب المضاد في وزارة الخارجية الأميركية ناتان سيلز أن الجماعات الارهابية العابرة للحدود، مثل “داعش” أو “القاعدة”، أو تلك المدعومة من إيران تشكل تهديداً للقارة الأميركية، لافتاً الى وجوب التعامل جدياً مع هذا التهديد. وتحدث عن نشاط لـ”حزب الله” في المثلث الحدودي بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين.

وفي حديث عبر LiveAtState، وهي منصة إعلامية افتراضية تفاعلية لوزارة الخارجية الأميركية، مع صحافيين من وسائل اعلامية غربية وعربية، بينها “النهار”، قال: “نعرف أن إيران هي الواهب الاول لحزب الله الذي تلقى في السابق 700 مليون دولار سنوياً من طهران، وهذا مبلغ كبير يجب أن يذهب الى الشعب الايراني لتلبية حاجاته وأولوياته. ولكن عوض ذلك نعرف أولوية النظام الايراني، وهي إراقة الدم حول العالم باستخدام وكلائه. رأينا أدلة على أنه حين شدّدنا الخناق على إيران من طريق فرض عقوبات، باتت الأموال التي كانت ستُتاح للحزب تذهب إلى أغراض أخرى، الأمر الذي يؤكّد أهمية أن نبذل نحن وشركاءنا جهودنا الخاصة لقطع مصادر التمويل التي سيحاول “حزب الله” استخدامها لتعويض الموارد التي يخسرها نتيجة العقوبات المفروضة على إيران”.

المصدر النهار