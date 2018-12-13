لبنان | علوش: الحل في وقف تغطية الشذوذ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:24 صباحاً - استبعد القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش “وجود اي مخرج جدي لولادة الحكومة وفق المعطيات الموجودة أمامنا ولا سيما بعد كلام النواب السنة الستة”.

ولفت في حديث الى “صوت لبنان – ضبية” الى أن المخرج يمكن أن يكون بحكومة مصغرة من أقطاب أو تقنيين ولكن لا جهة من الجهات تقبل بهذه الحكومة.

علوش رأى أن الحل الوحيد يكمن بحوار مباشر بين الرئيس ميشال عون وحزب الله، المطلوب منه وقف تغطية الشذوذ الحاصل والذهاب إلى حكومة كانت جاهزة قبل عدة أسابيع.

وأوضح علوش أن اي كلام آخر هو لعب في الوقت الضائع لأن المطلوب تشكيل حكومة والبدء بتطبيق بنود مؤتمر سيدر الذي يواجه جملة من العراقيل المتصلة بالزامية الاصلاحات والاستقرار في المنطقة.

المصدر اذاعة صوت لبنان