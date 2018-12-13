لبنان | الحواط: اتقوا الله

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 10:03 صباحاً - مع تصاعد الأزمات وبعد دخول مشاورات تأليف الحكومة منعطفاً جديدًا، دعا عضو تكتل “الجمهورية القوية” زياد الحواط التمتع “بالجرأة والحكمة والوطنية والتزام الدستور ورفع الوصاية وانقاذ لبنان، مشرًا إلى أنه “هكذا تشكل الحكومة”.
وأضاف عبر “تويتر” “لنبدأ بتنفيذ الطائف بعد ما يقارب 30 سنة وإلا على دنيا السلام، ام نحن بممر الزامي لدستور جديد وشروط انهزامية جديدة… اتقوا الله”.
المصدر تويتر
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