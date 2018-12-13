لبنان | عون: “اللقاء التشاوري” ليس كتلة مستقلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 08:20 صباحاً - كما علمت صحيفة “الحياة” أنه في إطار البحث عن حل لأزمة تشكيل الحكومة، طرحت فكرة تشكيل حكومة أقطاب مصغرة على رئيس الجمهورية ميشال عون، لكنه اعتبر أن هذا الخيار غير مناسب في الظرف الراهن.
وأكد مصدر سياسي متابع لمداولات البحث عن المخارج لـ”الحياة”، أن رئيس الجمهورية كان واضحا في موقفه حيال أعضاء “اللقاء التشاوري” الذي يضم النواب السنة الستة، بأنهم لا يشكلون كتلة مستقلة كي يتم تمثيلهم في الحكومة بهذه الصفة.
وأوضح المصدر أن عون عاد للتذكير بأن النواب الستة حين حضروا الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة قبل 6 أشهر ونيف، جاؤوا مع كتلهم النيابية الأساسية ولم يأتوا كـ”لقاء تشاوري” يجمهم كما هي الحال الآن.
المصدر الحياة
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