لبنان | الحواط: جبران بطل الحرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - بمناسبة مرور 13 عاماً على استشهاد النائب جبران تويني، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر “تويتر”: “13 عاما على استشهاد بطل الحرية جبران تويني الذي سقط دفاعا عن لبنان العظيم. باقون على العهد لتحقيق الحلم وقيام الدولة”. المصدر تويتر

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