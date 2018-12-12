لبنان | الحريري: تحية لروح جبران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - بمناسبة مرور 13 عاما على استشهاد النائب جبران تويني، غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر “توتير” قائلاً، “في ذكرى اغتيال الشهيد جبران تويني، نتذكر قلمه الشجاع وقسمه الحر دفاعا عن لبنان ووحدة اللبنانيين. تحية لروح جبران ولأرواح شهدائنا الأبرار”. المصدر تويتر

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