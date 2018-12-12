لبنان | عون ينأى بنفسه عن ضغوط حزب الله على الحريري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - كشف رئيس الجمهورية ميشال عون انه يتدخل لحلحلة الجهود المتعثرة لتشكيل ‏حكومة وحدة وطنية جديدة، محذرا من أن البلاد ستواجه “كارثة” إذا فشلت هذه الجهود. جاء ذلك ‏إثر سلسلة من اللقاءات شملت خاصة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد ‏الحريري‎.‎

وتؤكد مصادر أن عون أراد من خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب والرئيس المكلف بعد ‏ذلك إعادة تصويب عقارب الأزمة باتجاه التشاور وتجنب اللجوء إلى أي إجراءات أحادية كما عدم ‏التلويح بأي تدابير استفزازية لن يكون لها أي أثر على مسار تأليف الحكومة‎.‎

ونقل عن رئيس مجلس النواب قوله إن المخرج الحكومي الوحيد هو في أن يعين الرئيس عون واحدا ‏من النواب السنة الستة من حصته، وليس من حصة الحريري‎.‎

وأشارت المصادر إلى أن عون نأى بنفسه عن الضغوط التي مارسها حزب الله على الحريري بشأن ‏توزير أحد النواب السنة المحسوبين على حزبه، في خطوة كانت ستفجر مساعي تشكيل الحكومة ‏وبعثت رسائل سلبية إلى الخارج عن الوضع في لبنان وسط تلميحات بحجب المساعدات عن لبنان‎.‎

ورغم مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات البرلمانية، لا يزال الحريري عاجزا عن تشكيل ‏حكومة وحدة وطنية مع تنازع الكتل السياسية على مناصب في الحكومة الجديدة‎.‎

وقال عون إن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها “بالطريقة التقليدية” بين رئيس ‏الوزراء المكلف والأحزاب الأخرى وإنه كان من واجبه المشاركة‎.‎

وأضاف “موضوع الحكومة طبعا تعثر وصار هناك عجز أن يعالج بالطريقة التقليدية بين رئيس ‏الوزراء وبقية الأطراف ووجدنا من الواجب أن نأخذ المبادرة حتى نوفق بين الكل ونؤلف ‏الحكومة”.

وفي إشارة على ما يبدو إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون، قال عون “إن ‏الأخطار أكبر من أن نستطيع تحملها، لن نكررها الآن ولكن أنتم تقدرون ما هي”.

وقال الرئيس اللبناني في مؤتمر صحافي نقلته شاشات التلفزيون “نحن نقوم بمبادرة لكي تنجح، ‏ولازم أن تنجح لأنه إذا لم تنجح هناك كارثة.. لنحكيها بكل صراحة، وهذا سبب تدخلي وإن شاء الله ‏تنجح‎”.

المصدر العرب اللندنية