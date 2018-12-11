لبنان | بري: نأمل تحقيق الغاية المرجوة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر “الجمهورية” انّ البحث في اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون تناول ما يقوم به عون للتسريع في ملف الحكومة. وقال: “عرضنا مجموعة من الافكار، وانا من جهتي تقدّمت بمجموعة افكار، نأمل في نهاية المطاف ان نصل الى تحقيق الغاية المرجوة، وهي تأليف الحكومة في اسرع وقت”. المصدر الجمهورية Loading...

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