لبنان | الحريري يرفض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:54 صباحاً - كشفت معلومات عبر جريدة “الحياة” أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أكد لعدد من النواب الذين كرروا أمامه اقتراح أن يسمي الرئيس عون واحدا من النواب السنة الستة من حصته، فكان رد فعله، رفض ذلك، حتى لو كان من حصة عون، “ومهما كان الثمن”.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الحريري كان واضحا في موقفه، إذ قال: “فليفتشوا عن مرشح آخر لتوزيره من ضمن حل وسطي من خارج النواب الستة، ومن ثم نبحث بالأمر”.
المصدر الحياة
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