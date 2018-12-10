لبنان | روسيا لإسرائيل: احذروا أمن لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:42 مساءً - أبلغت مصادر دبلوماسية تل أبيب، نقلاً عن مسؤولين روس، ان موسكو ترفض المس بالاستقرار في الجنوب تحت أي اعتبار كما في لبنان أيضاً. المصدر اللواء Loading...

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