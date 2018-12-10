لبنان | الحريري وباسيل إلى لندن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:19 صباحاً - يغادر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، اليوم الإثنين، الى لندن للمشاركة في “ملتقى لندن الاقتصادي” المقرر بعد غد الأربعاء 12 الحالي، بعنوان: “إستثمر في لبنان” بالتنسيق بين السفارة اللبنانية في لندن، والسفارة البريطانية في لبنان، وبمشاركة القطاع الخاص في البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في الملتقى، حيث من المقرر أن يحضر المؤتمر على المنصة الى جانب الحريري.

وتجدر الإشارة الى انّ باسيل يتوجه الى لندن بعد إنهاء مشاركته في “المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة”، الذي يعقد اليوم الإثنين، في مدينة مراكش، ويلقي خلاله كلمة لبنان.

المصدر الجمهورية