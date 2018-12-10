لبنان | بري مستاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:19 صباحاً - أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإسمه وبإسم حزب الله، الى المعنيين عدم الموافقة على إحراج رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بهدف إخراجه، وألا بديل منه لتشكيل الحكومة. ورصد ترقّب حَذر في “عين التينة”، مع شعور سلبي حيال التعقيدات التي استجدّت، عبّر عنها بري بإشارته صراحة الى انّ ملف التأليف عاد الى الوراء، حيث قال: “عدنا الى أبجد”.

وعبّر بري عن استيائه من وصول الامور الى هذا الحد من الانسداد، وقال أمام زواره: “كان يجب ان تتألف الحكومة خلال الايام العشرة التي تَلت تسمية الحريري، فلو تمّ ذلك لَما كان البلد وصل الى ما وصلنا اليه”.

إلا انّ بري لم يفقد الامل في إمكان الوصول الى حل، حيث قال: “ثمّة بارقة أمل ما زالت موجودة ولا أرى غيرها، هناك حل وحيد، هو الذي طَرحته على الوزير جبران باسيل، ويشكّل المخرج الملائم لهذه الازمة (أن يتخلى رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية لمصلحة أحد نواب سنّة 8 آذار)”.

المصدر الجمهورية