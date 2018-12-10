لبنان | لا مغامرة عسكرية على الحدود

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:19 صباحاً - تقول أوساط سياسية متابعة إنه رغم أن الجانبين الإسرائيلي واللبناني لا يبدوان على استعداد لخوض مغامرة عسكرية، بيد أنه لا يمكن ضمان مسار الأمور، خصوصًا وأن إسرائيل تلوّح بأن تمتد العملية إلى داخل لبنان إن اقتضى الأمر ذلك، وهناك هامش كبير لوقوع الخطأ.
وتلفت هذه الأوساط لصحيفة “العرب”، إلى عملية إطلاق النار التي قام بها جنود إسرائيليون، ضد عناصر قالت تل أبيب إنهم تابعون لحزب الله اقتربوا من الحدود، السبت.
المصدر العرب
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