كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:02 مساءً - اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم خلال الدورة الأولى من مؤتمر انماء بيروت “ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليس لديه سقف زمني ومن يريد ان يُمازح هو الذي يريد ان يؤخر الحكومة”، داعياً الى “تشكيل الحكومة في أسرع وقت حتى نستفيد من سيدر ونضع الخطط الاقتصادية”. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان | واكيم: لتشكيل الحكومة في أسرع وقت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صوت لبنان وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صوت لبنان ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .