لبنان | ضمن “حملة درع الشمال” إسرائيل تكتشف نفق هجومي آخر يمتد من لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 08:17 مساءً - كشف الجيش الإسرائيلي مسارًا لنفق هجومي أخر امتد من الأراضي اللبنانية الى شمال فلسطين المحتلة حيث يوجد المسار تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ولا يشكل تهديدًا.

وقال الجيش الإسرائيلي بأنه “تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل اليه نفسه للخطر. حيث يتم إجراء أعمال دراسة داخل مسار النفق (ولذلك لا يتم كشف مكانها المحدد الان).

وقال الجيش الإسرائيلي بأن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان. وهو ما يُمثل خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي بأنه “واصل خلال نهاية الأسبوع الأعمال الواسعة في المنطقة حتى في الأحوال الجوية العاصفة وستواصل العمل وفق الخطة المقررة لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية”.

