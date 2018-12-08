لبنان | محفوض: النظام السوري يعمل على إخراج الحريري

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 11:18 صباحاً - أشار رئيس حركة التغيير ايلي محفوض الى ان محاولات الإنقلاب على التكليف المعطى للرئيس ⁧سعد الحريري⁩ تارة بافتعال أحداث أمنية وتارة أخرى بإطلاق تفسيرات مزاجية خاطئة للدستور إنما تزيد الأمور تعقيدا ولن تخدم مسار تشكيل الحكومة، وما يجري اليوم هو شكل من أشكال الإحتيال على الدستور الذي بات مادة سجالية وخلافية لدرجة أن بعض ساسة هذا العصر باتوا يصدرون فتاوى بشأنه.

ولفت محفوض في سلسلة تغريدات له عبر “تويتر”، إلى أنه عندما يتحول الدستور إلى مادة سجالية وخلافية، فهذا يؤشّر على مدى الإنقسام والتشرذم والتباعد وبنهاية المطاف سنصل إلى الإنهيار الكلي للجمهورية وعندها سيسقط الهيكل على رؤوس جميع اللبنانيين دون إستثناء.

وتابع: “إن مآل التشكيل يتجه إلى جبهات مشتعلة وهذا هو المرسوم والمقصود والمخطط له منذ اللحظة الأولى لتسمية ⁧سعد الحريري⁩ رئيسا مكلفًا والذي يريدونه مطواعا، لكن الرجل وعندما صمد بوجههم إنتقلوا إلى الخطة B حيث بدأوا بمحاصرته والضغط عليه، وبكل وضوح فإن الثنائي ⁧حزب الله⁩ ومعه ⁧النظام السوري⁩ يعملان لإخراج الحريري وتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات”.

المصدر موقع القوات اللبنانية