لبنان | حزب الله يجازف بأمن لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 08:48 صباحاً - كشف وزير إسرائيلي الجمعة أن إسرائيل قد تتوسع في عملية “درع الشمال ” التي تستهدف أنفاقا تابعة لحزب الله، لتمدها إلى لبنان إذا اقتضى الأمر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل عدة أيام اكتشاف عدد من الممرات المحفورة عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل. وأرسل الجيش حفارات ميكانيكية وقوات ومعدات مضادة للأنفاق إلى الحدود لإغلاقها.

رأى سياسيون لبنانيون أن حزب الله يجازف بأمن لبنان واستقراره، مشددين على أنه في حال ثبت وجود أنفاق و”يبدو أن هذا الأمر صحيح”، فإن على الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها والضغط على الحزب لعدم جعل لبنان مجددا ساحة للصراع، حيث إن البلد لا يحتمل أي حرب جديدة.

المصدر العرب اللندنية