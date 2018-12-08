لبنان | بري: سنتعامل مع رسالة عون وفق الأصول

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 08:48 صباحاً - اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لرئيس الجمهورية الحق في توجيه الرسائل الى المجلس، وهذا حق يمنحه ايّاه الدستور، “وعندما تصلنا رسالة منه، وبمعزل عن مضمونها، فسنتعاطى معها وفق ما تقتضيه الاصول القانونية والدستورية”.

وقال بري في حديث الى صحيفة “الجمهورية”، ما زلنا ننتظر ما ستؤول اليه الأمور، ولكنني ما زلت مقتنعاً انّ ثمة حلاً موجوداً لعقدة التأليف، وسبق ان عرضته على الوزير جبران باسيل، ولكن لم تتم مقاربته حتى الآن، وما علينا الّا الانتظار”.

في إشارة الى ان هذا الحل يقوم على ان يبادر رئيس الجمهورية الى التخلي عن الوزير السنّي من الحصّة الرئاسية لصالح توزير احد نواب سنّة 8 آذار.

المصدر صحيفة الجمهورية