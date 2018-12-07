لبنان | مموّل مهم لميليشيا “حزب الله” يقر بالالتفاف على عقوبات أميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:17 مساءً - أعلنت وزارة العدل الأميركية أن قاسم تاج الدين، الممول المهم لحزب الله، أقر الخميس أمام محكمة بواشنطن بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية.

وفي أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين، البالغ الثالثة والستين، والمتحدر من بيروت، “مساهماً مالياً مهماً” لمنظمة “إرهابية”، بسبب دعمه لحزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وبالتالي يُمنع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنه كان متهماً بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن “تاج الدين تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل للقيام بتعاملات مالية قيمتها أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات”.

وفي آذار/مارس 2017، ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية. وقالت وزارة العدل إنه من المتوقع صدور الحكم عليه منتصف كانون الثاني/يناير 2019.