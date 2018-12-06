لبنان | هل ترسو الحكومة على 32 وزيراً؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 08:16 صباحاً - أشارت مصادر رئاسة الجمهورية إلى أنه إذا لاقى طرح 32 وزيراً قبول الأطراف المعنية فيفي بالغرض المطلوب وهو يحقّق توجّهات رئيس الجمهورية ميشال عون حيال العدالة والمساواة في التمثيل.

في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية مطّلعة أن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال رافضا لتوسعة الحكومة، مرجّحة أن يكون السبيل الوحيد إلى الخروج من النفق، متمثلا بلعب رئيس الجمهورية دور “أمّ الصبي”، فيضحّي من كيسه ومن حصّته الوزارية، ويجيّر السنّي الذي من حصّته لصالح سنّي معارض “لا يستفزّ الرئيس المكلّف”، إنفاذا لعهده وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا، التي تقتضي في هذه المرحلة الحساسة، إكمال عقد المؤسسات ووقف حرق الوقت والمماحكات.

وقالت المصادر: “لم تعد الرئاسة بعيدة من هذا التوجّه، إلا أنها تنتظر تعهداً من الجميع بأن حلّ هذه العقدة، لن يعقبه “تفريخ” عقدة جديدة في اللحظة الأخيرة، تعيد مساعي الحلحلة إلى النقطة الصفر، على غرار ما حصل الشهر الماضي”.

المصدر الشرق الاوسط