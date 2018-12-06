لبنان | باسيل نصح الحريري بلقاء نواب “سنة 8 آذار”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 07:00 صباحاً - ذكرت مصادر متابعة لـ “الجريدة” الكويتية، أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ نصح الرئيس ​الحريري​ بلقاء النواب السنّة المستقلين، مؤكدة أن الحل الذي يسعى الى إيجاده باسيل يجب أن يكون وسطيا بين المطلبين المتناقضين، وألا يكون على حساب أحد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من فكرة يجري التداول بها، منها إيجاد شخصية وسطية ترضي الطرفين، أو رفع عدد الوزراء في ​الحكومة​ الى اثنين وثلاثين”. كما أكدت مصادر اللقاء التشاوري، أن كل ذلك يقع في خانة شراء الوقت، أو ربما بيعه، وأن النواب السنّة المستقلين لم يلمسوا حتى اللحظة أي جدية في أي طرح من الطروحات المتداولة لحل الأزمة الحكومية، مضيفة، ان استقبالهم ليس تنازلا من الرئيس المكلّف، بل هو من واجباته الطبيعية والدستورية في النظام البرلماني الذي يحكم ​لبنان​.

واستغربت المصادر اعتبار الرئيس المكلّف أن الاجتماع بالنواب الستّة هو اعتراف منه بهم، فهم ليسوا بحاجة إلى اعتراف منه ووكالاتهم النيابية أخذوها من الشعب، لا بل في مثل نظامنا فهو فعلياً من يطلب الثقة به وبحكومته من نواب الأمة. وختمت بالاشارة الى ان ما يحكى عن مبادرة ثلاثية الأضلاع هو كلام في الإعلام، وأن أي مبادرة؛ سواء كانت ثلاثية أو سباعية أو من ألف ضلع لا تتضمن توزير أحد النواب السنّة الستة في حكومة الوحدة الوطنية هي بمنزلة المبادرة التي تولد ميتة”.

المصدر الجريدة الكويتية