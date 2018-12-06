لبنان | على ماذا يراهن باسيل؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 07:00 صباحاً - يبدو ان التطورات الاخيرة، أعادت احياء الرهانات على مبادرة للرئيس عون يتبنى من خلالها اخذ الوزير السني السادس من حصته على ان يوجد مخرج “الهوية” السياسية لهذا الوزير بطريقة تشكل تسوية سياسية.

وقالت أوساط مواكبة للاتصالات السياسية الجارية في الملف الحكوي إن “وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لا يزال يراهن على قبول الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بصيغة توسيع الحكومة الى 32 وزيراً على الرغم من تبلغه رفضه هذا الاقتراح.

المصدر النهار