لبنان | حزب الله مستاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 07:00 صباحاً - عُلم أن اللقاء الذي عقده قبل يومين وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب وائل ابو فاعور والنائب السابق غازي العريضي والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل. وأبلغ الوفد “الاشتراكي” حزب الله عدم القبول مستقبلاً بالحالة الامنية الخارجة عن القانون في الجبل لما يمثله ذلك من مخاطر على سلامة ابناء الجبل وامنهم.

واوضح الوفد ان قيادة “الاشتراكي” لم تكن على علم بعملية قوى الامن في الجاهلية قبل وصول القوة الامنية الى المنطقة وان موعد رئيس الحزب وليد جنبلاط مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري كان محدداً سابقاً. واشارت الأوساط أن حزب الله أبدى حرصه على تفادي أي عبث بالامن في الجبل وفي كل المناطق اللبنانية وانه ابدى استياءه من تصرف وهاب حيال الموكب الذي مر بالمختارة وضم مسلحين في صفوفه.

المصدر الحياة