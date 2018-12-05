لبنان | الحريري قال “لا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:36 صباحاً - كشفت مصادر مطلعة ان الجواب على خيار الـ32 وزيرا جاء سلبيا من قبل رئيس المكلف سعد الحريري وغيره وبالتالي سقط ويجري البحث حاليا عن الية تتصل بالـ30 وزيرا يجري فيها توزير سني يسميه اللقاء التشاوري او سنة “8 اذار”.

وقالت المصادر لـ”اللواء”، ان الطرح يقوم على ان بكون هذا الوزير من حصة رئيس الجمهورية ولم تستبعد ان يأتي ذلك من ضمن آلية معقولة للبحث بحيث تتكرر تجربة الوزير الدرزي من خلال رفع لائحة باسماء يجري الاتفاق عليهاو لا تضم الوزراء السنة المستقلين الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاختيار اسم لكن هذا الطرح لم يعرف مصيره والى اي مدى يمكن السير به مكررة القول انه طرح للبحث وليس للتأكيد.

المصدر اللواء