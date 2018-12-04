لبنان | ادرعي يحذر الجيش وحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 10:04 صباحاً - بعدما اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء تعزيز قواته على الحدود مع لبنان بعد اكتشافه انفاقاً هجومية حفرها حزب الله على الحدود، معلنا بدء عملية للكشف عن أنفاق شيدها الحزب من لبنان إلى إسرائيل لإحباط هجمات.

حذّر المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادري عبر “تويتر”: عناصر حزب الله وجنود الجيش اللبناني ونصحهم بالابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره من الأارضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية.

المصدر تويتر