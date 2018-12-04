لبنان | اسرائيل تعلن حملة عسكرية ضد أنفاق حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 08:14 صباحاً - ذكرت قناة العربية ان الجيش الاسرائيلي اعلن تعزيز قواته على الحدود مع لبنان بعد اكتشافه انفاقاً هجومية حفرها حزب الله على الحدود. واشارت إلى ان الجيش الإسرائيلي سيبدأ عملية للكشف عن أنفاق شيدها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل لإحباط هجمات، مضيفاً أنه سيعمل داخل إسرائيل وليس في الأراضي اللبنانية، اذا اطلقت على حملتها إسم “درع الشمال”.
وتاتي هذه التهديدات بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين اسرائيليين بأن أي تحرك للحزب على الجيهة الجنوبية في لبنان سيواجه بحزم من قبل اسرائيل.
المصدر العربية نت
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